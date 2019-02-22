Британка бросила попытки найти работу после трех лет неудач и разбогатела

Жительница Великобритании Эмма Дрю (Emma Drew) рассказала о том, как карьера блогера помогла ей встать на ноги после трех лет неудачных попыток устроиться на работу. Об этом сообщает The Sun.

Дрю не могла устроиться по профессии после окончания университета в течение трех лет. Девушка подавала заявление на «сотни» рабочих мест и терпела неудачи, несмотря на наличие диплома Честерского университета.

Британка поставила перед собой цель зарабатывать не менее десяти фунтов стерлингов в день (более 850 рублей) и начала вести блог об этом. Спустя некоторое время Дрю осознала, что зарабатывает благодаря блогу более 25 тысяч фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей) в год.

Позднее к работе над блогом девушка привлекла мужа, и вдвоем они посвятили блогингу все свободное время. «Возможность работать из любого места улучшила мое психическое здоровье», — отметила британка.

Блогерша мечтает увеличить свои доходы от блога и приобрести дом. Она также отмечает, что негативных сторон в такой работе хватает: она постоянно чувствует ответственность перед подписчиками и сталкивается с огромным количеством негативных комментариев.

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