Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору

Американский боксер Кит Турман предложил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору провести поединок. Слова спортсмена передает TMZ.

Турман отметил, что в боксе можно заработать больше денег, поэтому вызвал Макгрегора именно на боксерский бой. Он также вспомнил, как ирландец дрался с непобежденным Флойдом Мэйуэзером и заявил, что боец ММА не готов к чемпионским поединкам по правилам бокса.

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«Флойд вышел и побил его, будто сыграл в приставку», — сказал Турман. Он также подчеркнул, что после боя против филиппинца Мэнни Пакьяо, запланированного на 20 июля 2019 года, задумается об организации поединка с Макгрегором.

Турман — чемпион мира в полусредней весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 29 боях 30-летний спортсмен одержал 29 побед, из них 22 — нокаутом.

Макгрегор провел лишь один официальный бой по правилам бокса. В августе 2017 года он проиграл нокаутом Мэйуэзеру. Спортсмен не раз говорил, что хочет взять у американца реванш. Ирландец является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе.

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