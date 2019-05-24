Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.

Отмечается, что по этому показателю страна находится на уровне Молдавии, Армении и Грузии. Уровень бедности в стране все еще выше, чем был до кризиса 2014-2015 годов. При этом темпы снижения бедности слишком низки, чтобы граждане могли выйти на уровень доходов соседних европейских стран.

За время кризиса экономика Украины сократилась на 16 процентов. В 2016-2017 годах рост поднялся до уровня 2,4 процента, а в 2018 году — уже до 3,3 процента. Как отмечено в докладе, чтобы снизить уровень бедности, «необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени».

Главным препятствием для экономического развития страны назвали «незавершенные реформы», что привело, в частности, к низкой производительности, высокой зависимости от экспорта. Также отмечен низкий уровень иностранных инвестиций, связанный с нарушением принципов конкуренции.

Ранее Всемирный банк заявлял, что при нынешних темпах экономического развития Украине понадобится 50-100 лет, чтобы выйти на уровень развитых европейских стран. Так, чтобы выйти на уровень Германии понадобится 100 лет, а Польши — 50 лет. Чтобы ускорить процесс, стране рекомендовали продолжать реформы, расширять возможности внешней торговли и укреплять экономические институты.

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