В Мурманской области презентовали «Альманах саамской литературы»

В Мурманской области прошли презентации «Альманаха саамской литературы», созданного при поддержке фонда «Живая классика» и компании «Норникель», сообщили «Ленте.ру» организаторы мероприятия.

Первая встреча состоялось в поселке Ревда в Музее саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой — первой саамской поэтессы. Вторая — в национальном культурном центре села Ловозеро, где живет большинство авторов издания.

В ходе презентаций обсуждались особенности саамской литературы, поднимался вопрос саамского языка и письменности. Участники встречи пришли к выводу, что для развития самобытной литературы народа и их языка самое важное сейчас — его использование в повседневной жизни и письме. Специалисты по кильдинскому саамскому языку согласились поддержать саамских авторов в освоении письменного языка.

В мероприятии приняли участие куратор проекта, сотрудник фонда «Живая классика» Дарья Балакина, доцент кафедры русского языка и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Виктория Бакула, саамская писательница и создательница Музея саамской литературы и письменности имени Вороновой Надежда Большакова, специалист по кильдинскому саамскому языку и научный сотрудник Кафедры языков и культуры Университета Тромсе Элизабет Шеллер, а также саамские авторы, чьи работы вошли в альманах.

Следующая презентация пройдет в Мурманске 24 мая в Мурманском арктическом государственном университете и 25 мая — в Мурманской областной универсальной научной библиотеке.

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