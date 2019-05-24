Тони Роббинса обвинили в расизме

Бизнес-тренер Тони Роббинс спровоцировал новые обвинения в свой адрес — на этот раз в расизме, сообщает портал BuzzFeed.

Издание раскопало видеозапись семинара Роббинса 1980-х годов, в ходе которого коуч неоднократно произносит слово «ниггер». Причем, по данным BuzzFeed, это была лекция для афроамериканцев о том, как реагировать на расизм.

В своем выступлении Роббинс пытался донести мысль о том, что до тех пор пока афроамериканец будет обижаться и возмущаться, когда кто-то назовет его ниггером, он будет оставаться рабом собственных эмоций. А человек, назвавший его ниггером, получит над ним контроль.

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Чтобы стать свободным, нужно научиться реагировать на такие вещи легко и переводить все в шутку. Чтобы разрядить обстановку, коуч начал хлопать в ладоши и петь «Я — ниггер, ты — ниггер, будь ниггером!».

Адвокаты Роббинса в письме к Buzzfeed перед публикацией обвинили издание в попытке использовать видео, чтобы испортить репутацию гуру. По их словам, аудитория, перед которой выступал Роббинс, осталась довольна семинаром.

Ранее бизнес-тренера обвинили в сексуальных домогательствах. Четыре женщины, включая личного помощника Роббинса, заявили, что он предпринимал различные попытки соблазнить их.

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