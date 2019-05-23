Тони Роббинса продолжили обвинять в домогательствах

Бизнес-тренера Тони Роббинса снова обвинили в сексуальных домогательствах. Четыре женщины, включая личного помощника Роббинса, заявили, что он предпринимал различные попытки соблазнить их. Об этом сообщает BuzzFeed.

По словам ассистентки бизнес-тренера Кимберли Стоукс (Kimberly Stokes), Роббинс однажды вошел в ее ванную, пока она принимала душ и специально «уронил полотенце, обнажив себя». Одна из его последовательниц София Койкас (Sophiah Koikas) утверждает, что Роббинс во время своего семинара гладил ее грудь.

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На аналогичное действие со стороны предпринимателя пожаловалась и третья женщина — Мэри Ланц (Mary Lantz). Она рассказала, что была поклонницей Роббинса и посетила его семинар. Бизнес-гуру заметил ее в первом ряду и нашел после мероприятия. Ланц добавила, что он обнимал ее и целовал, утверждая, что она «сводит его с ума». Четвертая женщина — Люси Галвез (Lucie Galvez) — стала жертвой сексуальных домогательств во время собеседования на должность личного помощника бизнес-тренера. По ее словам, на интервью Роббинс спросил ее, как она относится к обнаженному телу, добавив, что ее главная обязанность будет заключаться «в тесной связи» с ним.

Все перечисленные эпизоды были в период с 1980 по 2000 годы, пишет издание.

17 мая BuzzFeed опубликовал материал, в котором утверждалось, что у издания имеется как минимум два письменных признания о сексуальных домогательствах от женщин, работавших с Роббинсом. В ответ на запрос портала юристы бизнес-тренера опровергли все обвинения. В письме они сообщили, что Роббинс, конечно, совершал ошибки в своей жизни и признает их, однако никогда не позволял себе того, о чем говорят эти женщины.

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