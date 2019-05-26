Роман Авдеев станет соучредителем ИД «ПостНаука»

В седьмую годовщину открытия интернет-сайта издательского дома «ПостНаука» в истории одной из наиболее заметных просветительских организаций в России наступает новый этап. Основной акционер Московского кредитного банка, известный филантроп и просветитель Роман Авдеев станет равноправным партнером генерального директора и основателя ИД «ПостНаука» Ивара Максутова, инвестируя в издательство 100 миллионов рублей.

Вечером в пятницу 24 мая в офисе редакции «ПостНауки» на Арбате собралось около 100 человек. Ученые, деятели культуры, политологи и социологи, кто, так или иначе, связан с этим проектом пришли поздравить друг друга и отметить семилетний юбилей работы интернет-сайта «ПостНауки». За это время было опубликовано более 3000 материалов, из них свыше — 1500 видеолекции о достижениях фундаментальной науки и современных технологиях. А также интервью с учеными, их статьи и рекомендации литературы в различных областях научного знания. Участниками проекта являются: биологи Станислав Дробышевский, Михаил Гельфант и Константин Северинов, социологи Александр Филиппов и Кирилл Титаев, физик Валерий Рубаков, востоковед Владимир Емельянов и многие другие ученые. Всего в подготовке материалов принимало участие более 170 экспертов из разных исследовательских областей, в том числе несколько нобелевских лауреатов.

«За семь лет работы создан большой издательский дом, — рассказал Ивар Максутов. — Он объединяет одноименное интернет-издание, коммуникационное агентство "ПостНаука.Specials", англоязычное издание Serious Science, ивент-подразделение "ПостНаука.Academy" и книжный проект "Библиотека ПостНауки". Из просветительских проектов у нас одна из самых больших сетей подписчиков».

За это время партнерами издательского дома в различных проектах побывали Сбербанк, Яндекс, Сколтех, Роснано, Иннополис, РВК, Британский совет, Фонд «Арифметика добра» и многие другие. «Очень хорошо, что в стране существуют подобные проекты, — рассказал «Ленте.ру» профессор, доктор биологических наук и один из лекторов «ПостНауки» Михаил Гельфант. —Они способствуют культурному и образовательному развитию нашего общества». «Проект занял свою нишу в популяризации науки в России, — отметил профессор МФТИ Эмиль Ахмедов. — И он продолжает динамично развиваться».

«Идея "Постнауки" — образование, длинною в жизнь, — говорит Ивар Максутов. — Образование человека не заканчивается с окончанием школы или института, он продолжает развиваться, он все время пополняет свое представление о мире, уточняет его. Меняется со временем и картина мира и человеку нужно рассказывать, что происходит вокруг. Наш проект именно об этом. Чтобы думать как ученый, не обязательно быть ученым. И наша задача дать человеку оптику: критическое мышление, рациональный взгляд на мир, способность изучать и задавать вопросы».

«Идея образования длинною в жизнь сегодня особенно востребована, — уверен Роман Авдеев. — Дело в том, что ныне существующая школьная система, которая была в Советском Союзе, хороша для индустриального общества. Но сегодня ни для кого не секрет, что многие навыки, которым учат в университетах, уже никому не нужны, исчезли и многие профессии. Что было успешно для индустриального общества, сегодня уже не востребовано. И мы видим у людей запрос на более сложные знания. Наука в тем и хороша, что никакой окончательной точки, полной истины достичь нельзя, — отметил Роман Авдеев. — И мы на новом этапе развития проекта создадим настоящий образовательный сервис "ПостНаука 2.0"».

По словам Ивара Максутова, с приходом в проект Романа Авдеева общая структура управления организации не изменится. Будет создан Наблюдательный совет, в который помимо Авдеева и Максутова, войдут российские ученые, представители медиаиндустрии и бизнеса. Совет будет утверждать стратегии и программы развития ИД «ПостНаука».

Роман Авдеев — председатель совета директоров «Концерна Россиум», с состоянием 1,5 миллиарда долларов занимает 61-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019». Среди его основных активов — Московский кредитный банк и девелоперская компания «Инград». Он владелец футбольного клуба «Торпедо Москва», учредитель фонда «Арифметика добра», который занимается проблемами социального сиротства в России. В семье Авдеева 23 ребенка. В 2018 году основал «Лабораторию просветительских проектов», которая выступила организатором ежегодной научно-просветительской акции «Открытая лабораторная».

«Мы всегда думали о каких-то новых инициативах, которые могли бы применить в наших проектах, но нам не хватало на это ресурсов, — говорит продюсер «ПостНауки» Лмана Хапаева. — С приходом Романа Авдеева такой ресурс у нас появился. И теперь мы продолжим развивать проект более активно. Сейчас мы делаем проект для образованных взрослых, в будущем перейдет к образованию на протяжении всей жизни с самого детства». В планах у команды запуск мобильного приложения, создание сетки прямых эфиров и развитие подкастов, а также создание лаборатории для проведения регулярных исследований в области научной коммуникации и социологии знания. Развитие получат и уже существующие книжное, — «Библиотека ПостНауки» и ивентное, — «ПостНаука.Academy» направления, а также международный проект Serious Science с лекциями и статьями профессоров Гарварда, Оксфорда, Кембриджа и других крупнейших университетов мира.

В приоритете у обновленной «ПостНауки» будет формирование активного комьюнити подписчиков и создание образовательного сервиса в логике lifelong education, то есть непрерывного образования. В ближайшее время планируется запуск нового движка сайтов с возможностью отслеживать прогресс в изучении отдельных тем, а также проверять свои знания с помощью тестов и различных задачек.