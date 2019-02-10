Сто тысяч человек проверили свои знания по естественным наукам

9 февраля в 30 странах мира прошла самая масштабная международная научная акция — «Открытая лабораторная». Более 100 тысяч человек смогли проверить свои знания в области, физики, химии, астрономии и в других научных дисциплинах. Московский парк Зарядье стал центральной площадкой для проведения «Лабы», но не самой крупной, передает корреспондент «Ленты.ру», присутствовавший на мероприятии.

Основатель «Открытой лабораторной» Роман Авдеев на приуроченном к этому событию мероприятии рассказал, что в Москве проводится много научно-популярных мероприятий, но данный проект рассчитан не только на столичных жителей. «Команда "Лабы", к которой я тоже могу себя причислить, находится в Москве. Мы создаем каркас проекта. Но самая главная команда — это те участники, которые находятся в регионах», — сказал учредитель проекта. По его словам, сейчас «Лаба» проходит уже более чем на 300 площадках в России, а также в 30 странах мира.

«Это проходит не только в научных центрах науки и культуры при поддержке Россотрудничестве — наши соотечественники за рубежом тоже проявляют такие инициативы. Среди иностранных государств есть и экзотические страны, например — "Лаба" будет проходить в Непале», — добавил Авдеев.

Касательно самой «Лабы» — в ней попадаются и провокационные вопросы, признался основатель проекта.

По его словам, прошедший 2018 год был переломным для проекта. «Мы зарегистрировали автономную некоммерческую организацию. Продвигаем в интернете проект «Laba.media», аудитория уже которого составляет 300 тысяч человек в месяц», — рассказал Авдеев.

Он также отметил, что «Открытая лабораторная» проходит не только на русском языке, но и на английском, а также на других иностранных языках. Фундаментальным партнером проекта является Российский научный фонд.

«Открытая лабораторная» проходит уже в третий раз. Основателем акции является бизнесмен Роман Авдеев. В 2019 году «Лаба» была приурочена к международному году периодической таблицы химических элементов, объявленному ООН и ЮНЕСКО. По правилам, после заполнения бланков с вопросами, ведущие акции называют правильные ответы и подробно разбирают каждое задание. Тем самым каждый участник не только сразу узнает свой результат, но и получает возможность обсудить его с популярными биологами и физиками. В этом году в составе проверяющих были: биолог Михаил Гельфанд, биолог Александр Панчин, астроном Владимир Сурдин, кристаллограф Артем Оганов, а также известные популяризаторы Ирина Якутенко и Евгения Тимонова и другие.

В феврале 2019 года «Открытая лабораторная» победила в премии «За верность науке».