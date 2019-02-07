Российские спортсмены оголились в годовщину Олимпиады в Сочи

Российские спортсмены, участвовавшие в сочинской Олимпиаде, снялись в откровенной фотосессии в годовщину начала Игр-2014. Снимки публикует сайт teamrussia.pro.

Среди участников фотосессии оказались шорт-трекисты Виктор Ан и Семен Елистратов, фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, биатлонистка Дарья Виролайнен, скелетонист Александр Третьяков и другие. Авторами выступили Андрей Голованов и Сергей Киврин. Галерея называется «Нечего скрывать, есть чем гордиться. От Сочи-2014 к Пекину-2022».

Олимпиада в Сочи началась 7 февраля 2014 года. По итогам соревнований сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Отечественные спортсмены завоевали 12 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых наград. Выступление стало самым успешным для национальной команды на зимних Олимпиадах.

Впоследствии вокруг сборной разгорелся допинговый скандал. Бежавший в США бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о существовавшей в России государственной системы допинга и массовых нарушениях со стороны отечественных спортсменов на Играх в Сочи. Обвинения послужили началом расследований Всемирного антидопингового агентства и Международного олимпийского комитета. В результате 39 российских атлетов пожизненно отстранили от Игр, некоторые из них были лишены сочинских медалей. Позднее Спортивный арбитражный суд оправдал 28 из 39 россиян.

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