Олимпийская чемпионка объяснила популярность карьеры политика среди спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала о жизни после спорта. Ее слова приводит «Рейтинг букмекеров».

Зайцева сообщила, что на данный момент входит в Комиссию спортсменов при Олимпийском комитете России, курирует несколько спортивных федераций, а также занимается общественной деятельностью. Она добавила, что задумывалась о карьере тренера, однако не уверена, что готова этим заниматься.

Экс-биатлонистка объяснила, почему спортсмены выбирают политическую карьеру. «Многие спортсмены, закончившие карьеру, идут в депутаты, а не тренировать детишек. Видимо, неохота быть тренером. Это тяжелая работа, это призвание, и не каждый спортсмен может быть хорошим тренером», — отметила она.

Зайцева — двукратная олимпийская чемпионка в эстафете на Играх в Турине и Ванкувере. В декабре 2017-го к россиянке были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. По решению МОК Зайцева была лишена серебряной медали, выигранной на Олимпиаде в Сочи, и пожизненно отстранена от международных соревнований. Зайцева отрицает обвинения и судится с бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

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