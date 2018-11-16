Олимпийская чемпионка поведала о растоптанной карьере после санкций МОК

Российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала о последствиях для своей карьеры от решения Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить ее от соревнований. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Это больно и непонятно, перечеркивает жизнь. Теперь меня никуда не выпускают — не могу поехать на международные форумы, связанные со спортом. Получается, карьеру затоптали на всю жизнь, испачкали и облили», — заявила Зайцева. Тем не менее, спортсменка отметила, что не оставляет надежды вернуться на международную арену. «Я уверена, что ситуация должна разрешиться в нашу пользу. Я уверена в себе на 100, на 1000 процентов. На миллион», — подчеркнула 40-летняя биатлонистка.

21 февраля Зайцева, а также другие пожизненно отстраненные российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова подали в Верховный суд Нью-Йорка иск в отношении бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его показания легли в основу доклада о функционировании в России допинг-системы, составленного специальной комиссией под руководством Ричарда Макларена, что привело к дисквалификациям ряда российских спортсменов.

В декабре 2017-го к россиянке были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. По решению МОК Зайцева была лишена серебряной медали, выигранной на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, и пожизненно отстранена от международных соревнований.

Зайцева является двукратной чемпионкой Игр. На ее счету две золотые медали, добытые в эстафете на Олимпиадах в Турине и Ванкувере.

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