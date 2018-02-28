Адвокат Родченкова пригрозил Прохорову судом из-за российских биатлонисток

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден готов подать в суд на миллиардера Михаила Прохорова, если тот действительно поддерживает иск российских биатлонисток против его клиента. Копия письма Уолдена Прохорову оказалась в распоряжении Yahoo! News.

В письме миллиардеру адвокат подчеркивает, что осведомлен о его поддержке биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой исключительно из прессы. Уолден также допускает, что помимо Прохорова в деле замешаны российские чиновники. Ссылаясь на американское законодательство, Уолден просит Прохорова сохранить документы, указывающие на возможную поддержку иска против Родченкова со стороны российского правительства.

С целью защиты клиента от подобных нападок юрист выразил намерение подать на Прохорова встречный иск. Уолден напомнил миллиардеру, что тот владеет баскетбольным клубом «Бруклин Нетс» и его участие в разбирательстве может иметь негативные последствия для репутации бизнесмена.

Зайцева, Вилухина и Романова 21 февраля подали в суд на Родченкова. ТАСС сообщал, что иск спортсменок финансирует Прохоров, занимавший должность главы Союза биатлонистов России с 2008-го по 2014 год.

Биатлонистки были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом от участия в Играх и лишены наград ОИ-2014. Спортивный арбитражный суд пообещал рассмотреть их апелляции позднее.

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