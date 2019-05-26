Футбольный судья забил мяч и засчитал его

@JakeSanders92 / Twitter

Судья матча четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Харкемасе Бойс» и «Хук» Морис Пааруиc засчитал гол, который забил сам. Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Джейка Сандерса.

Во время атаки футболист «Харкемасе Бойс» попытался выбить мяч из ворот и попал в стоящего рядом арбитра. Пааруиc не смог увернуться от мяча, и тот залетел в ворота после рикошета. Судья принял решение засчитать гол.

Матч завершился победой «Харкемасе Бойс» со счетом 4:2.

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