Вратарь забил рукой и напал на отменившего гол судью

Вратарь испанского «Манллеу» Иван Гонсалес атаковал арбитра во время матча четвертого дивизиона чемпионата Испании против «Сант Кугата». Видео опубликовано в YouTube-канале AMIGOS DEL ARBITRAJE.
Под конец встречи Гонсалес отправился в штрафную площадь соперника. Голкипер воспользовался подачей углового и переправил мяч в ворота «Сант Кугата», сравняв счет. Судья отменил гол — Гонсалес отправил мяч в ворота рукой. Разозленный этим решением, вратарь подбежал к судье и пнул его. Арбитр упал на газон.
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