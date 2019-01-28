Российский футболист напал на судью

Sport24

Защитник «Сибири» Алексей Аравин напал на судью в контрольном матче против «Биолог-Новокубанска». Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Sport24.

В начале второго тайма «Биолог-Новокубанск» повел в счете. Аравин посчитал, что игрок соперника был в офсайде и начал высказывать претензии арбитру. Он схватил его за шею и сильно оттолкнул. Судья показал Аравину красную карточку, после чего защитник еще раз попытался напасть на рефери, но его удержали партнеры по команде.

Матч завершился поражением «Сибири» со счетом 0:2.

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