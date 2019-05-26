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Москва отреагировала на угрозу Киева «гамбургскими санкциями»

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В Москве поняли, что Киеву не нужен повод для введения антироссийских санкций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Их штампуют на потоке», — сказала дипломат.

Так Захарова прокомментировала слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что Киев будет требовать от Берлина введения новых антироссийских санкций в случае невыполнения Москвой решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Потенциальные ограничения Мельник назвал «гамбургскими санкциями» — по месту нахождения суда, который 25 мая постановил, что Россия должна вернуть украинской стороне арестованных моряков и задержанные в Керченском проливе корабли.

В МИД России после вынесения данного решения заявили, что рассмотрение данного спора не входит в юрисдикцию международного арбитража.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в российской акватории Керченского пролива три украинских корабля, которые не реагировали на требования остановиться. Было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы, а все 24 моряка, находившиеся на судах — арестованы. Киев счел действия Москвы актом военной агрессии, в ряде областей Украины было введено военное положение.

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