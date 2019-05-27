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Подмосковье заняло третье место на чемпионате WorldSkills Russia

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Подмосковье вошло в тройку лидеров на национальном чемпионате WorldSkills Russia, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 27 мая.

В ходе соревнований команда Московской области получила 23 золотые, 15 серебряных и 25 бронзовых медалей, утончила она.

«Наши ребята доказали, что Московская область по праву считается лидером в профессиональном образовании», — сказала министр.

Забралова отметила, что региональные власти многое делают для повышения качества образования в колледжах и техникумах. По ее словам, образовательные учреждения оснащаются современным оборудованием, учащиеся могут проходить практику на крупных областных предприятиях.

Ранее в Казани назвали сотню лучших образовательных организаций движения WorldSkills Russia. Московская область заняла второе место по стране.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что подмосковное образование должно быть конкурентноспособным.

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