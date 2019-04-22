Директорам подмосковных школ расскажут об управленческом потенциале

Директоров подмосковных школ подготовят по программам управленческих команд, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 22 апреля.

«На первом этапе его пройдут 430 директоров из 54 территорий. Начальный этап пройдет в Апрелевке, Дубне, Мытищах и Люберцах. В дальнейшем обучение охватит все муниципалитеты Подмосковья, программа продлится до ноября», — рассказала Забралова.

По словам первого зампреда, обучение организовано с целью повышения качества образования в регионе и развития управленческого потенциала директоров школ.

Она уточнила, что обучение будет проходить в виде семинаров и тренингов. Кроме того, директора посетят учебные учреждения в других муниципалитетах с целью обмена опытом, отмечается в сообщении на сайте областного правительства.

Власти Подмосковья уделяют большое внимание вопросам качества образования. Для местных педагогов проводят различные обучающие мероприятия. Так, недавно состоялся семинар по сингапурским преподавательским методикам.