Опубликован предварительный отчет авиакатастрофы с одной из богатейших россиянок

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий опубликовало предварительный отчет об авиакатастрофе, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева. Документ опубликован на сайте организации.

Согласно опубликованным в отчете показаниям сотрудников аэропорта Эгельсбаха, которые контролировали посадку, самолет Epic LT направлялся к взлетно-посадочной полосе по диагонали. Во время выполнения левостороннего разворота по указанию диспетчеров его крен достиг 30-45 градусов. На половине разворота Epic LT ушел в вертикальное падение и врезался в землю.

Бизнес-джет Epic авиакомпании «Глобус» разбился при посадке в аэропорту Эгельсбах 31 марта. Помимо Филевой, в катастрофе погибли ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Наиболее вероятной причиной катастрофы считается потеря пилотом контроля над воздушным судном при повороте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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