Подтверждена гибель одной из богатейших россиянок в авиакатастрофе

Анализ ДНК подтвердил личности жертв крушения российского бизнес-джета в Германии 31 марта. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы прокуратуры Дармштадта Роберт Хартманн.

По его словам, можно однозначно сказать, что при авиакатастрофе погибли 55-летняя российская предпринимательница, ее 81-летний отец и 53-летний пилот. Причины катастрофы еще не установлены.

3 апреля Хартманн сообщил журналистам, что россияне, которые находились на борту лайнера, погибли от травм при крушении.

Бизнес-джет Epic авиакомпании «Глобус» разбился при посадке в аэропорту Эгельсбах. Погибли акционер S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Наиболее вероятной причиной катастрофы считается потеря пилотом контроля над воздушным судном при повороте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В 2018 году журнал Forbes оценил состояние Филевой в 600 миллионов долларов, она заняла четвертое место среди богатейших женщин России.

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