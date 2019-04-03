Германия обнародовала результаты вскрытия погибших в авиакатастрофе россиян

Россияне, находившиеся на борту разбившегося в Германии бизнес-джета Epic, погибли от травм при крушении. Об этом старший прокурор Роберт Хартманн сообщил РБК.

«Признаков вмешательства третьей стороны нет», — пояснил он. Прокурор указал, что к таким результатам власти пришли после вскрытия тел.

Хартманн добавил, что результаты ДНК-экспертизы появятся не раньше следующей недели.

Бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», разбился при посадке в немецком аэропорту Эгельсбах 31 марта. На борту находились трое россиян — акционер S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Все они погибли, тела извлекли из-под обломков самолета.

Наиболее вероятной причиной катастрофы называют потерю пилотом контроля над самолетом при повороте. Следственный комитет России также завел уголовное дело по факту крушения.

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