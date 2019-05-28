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IKEA сдаст россиянам мебель в аренду

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Компания IKEA будет сдавать россиянам мебель в аренду. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний Ingka, которая включает IKEA, Патрик Энтони, пишет РИА Новости.

По его словам, сдача мебели в аренду — одно из направлений стратегии компании по повторному использованию и переработке мебели. Главная задача этой программы — дать товарам более продолжительную жизнь. Аренда мебели появится во всех странах, где есть IKEA. «У нас пока нет конкретного плана для России, но он будет», — добавил Энтони.

В настоящее время участники клуба лояльности IKEA уже могут продавать друг другу ненужную мебель и товары для дома. В будущем компания планирует создать для таких людей физическую платформу для хранения: они смогли бы привозить свою мебель, а IKEA — выставлять ее на продажу. Пока компания ищет техническое решение этой задачи.

В апреле 2019 года агенство Reuters сообщило, что IKEA тестирует проекты по сдаче мебели в аренду в Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше. Компания заявила, что в 2020 году планирует расширить пилотную программу на все 30 рынков, на которых присутствует. В Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением в аренду мебели компаниям по подписке, в Нидерландах в кооперации с жилищной ассоциацией — студентам.

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