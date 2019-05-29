Российские космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос для проведения работ на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется в официальной группе Роскосмоса во «ВКонтакте».

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В ходе работ Кононенко и Овчинин забрали полотенце, которое оставил снаружи один из российских космонавтов около 10 лет назад. Полотенцем протирали скафандры, которые испачкались во время работ в открытом космосе. Его доставят на Землю для изучения.

Также Кононенко и Овчинин вынесли в космос фотографию Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос, дважды Героя Советского Союза. Как сообщает ТАСС, таким образом космонавты поздравили Леонова с предстоящим юбилеем. 30 мая ему исполняется 85 лет.

Кононенко и Овчинин вышли в космос в 18:42 по московскому времени, они проведут вне МКС более шести часов. Космонавты возьмут пробы с поверхности станции, чтобы оценить возможные микроповреждения обшивки. Также они демонтируют две панели, размещенные в рамках эксперимента «Выносливость» по изучению влияния условий космического полета на определенные материалы, и проведут ряд других работ.

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