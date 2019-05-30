Россия заложит «Павловск», «Ржев», «Удомлю» и «Уссурийск»

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Амурский судостроительный завод в текущем году заложит четыре малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 (шифр «Каракурт»). Об этом сообщили Mil.Press FlotProm два осведомленных источника.

Два корабля, которые получили заводские номера 201 и 202, заложат в первой половине июня. Остальные — до конца года. Корабли назовут в честь российских городов: «Павловск», «Ржев», «Удомля» и «Уссурийск». Данные МРК Тихоокеанский флот должен получить не позднее 2026 года.

Ранее в мае сообщалось, что кормовую часть МРК проекта 22800 из-за копоти перекрасят в черный цвет.

В сентябре 2018 года Mil.Press FLOT сообщил, что в России рассматривается возможность оснащения МРК проекта 22800 китайскими дизелями.

МРК проекта 22800 «Каракурт» — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». ВМФ России должен получить 18 кораблей данного проекта. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

Кроме Амурского судостроительного завода, строительством МРК проекта 22800 занимаются Ленинградский и Зеленодольский судостроительные заводы, а также «Восточная верфь».

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