Российские «Каракурты» перекрасят из-за копоти

Кормовую часть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 (шифр «Каракурт») перекрасят в черный цвет, сообщили Mil.Press FLOT в конструкторском бюро «Алмаз».

Издание пишет, что решение о перекраске было принято после первых месяцев эксплуатации головного корабля «Мытищи». «Экипаж изложил свои замечания: речь идет о выхлопе, из-за которого серый корпус корабля покрывается копотью», — сказал собеседник.

Mil.Press FLOT отмечает, что таким же образом был перекрашен «Советск», вооруженный ракетным комплексом «Калибр-НК», который 20 мая вышел на заводские испытания в Ладожское море.

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В сентябре 2018 года Mil.Press FLOT сообщил, что в России рассматривается возможность оснащения МРК проекта 22800 китайскими дизелями.

МРК проекта 22800 «Каракурт» — серия российских многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». ВМФ России должен получить 18 кораблей данного проекта. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами.

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