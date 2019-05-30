Раскрыты новые возможности России от приостановки ракетного договора

Приостановка Россией действия Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) даст возможность заниматься разработкой вооружений для нацбезопасности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 30 мая.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы «не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении».

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова

Матвиенко также напомнила, что проект о приостановке ракетного договора предусматривает право президента возобновить действие соглашения в случае, если США вернутся к выполнению своих обязательств.

Ранее в четверг глава государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД.

США объявили о выходе их договора еще в феврале, сославшись якобы «бессовестными нарушениями» положений договора со стороны Москвы. Кроме того, действующий президент США Дональд Трамп пригрозил России военными действиями в случае новых нарушений.

Соответствующий договор был заключен между СССР и США в 1987 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!