Европейский бизнес еще больше полюбил Россию

Настроения работающих в России европейских компаний улучшились в текущем году. Об этом свидетельствует исследование Международного института маркетинговых и социальных исследований GfK Rus по заказу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Отмечается, что индекс, отражающий общее состояние бизнеса и настроения европейских компаний, подрос на два пункта по сравнению с прошлым годом и составил 140 баллов из 200 возможных.

Основной вклад в рост индекса внесло улучшение оценок макроэкономической ситуации в стране, перспектив развития бизнеса и краткосрочных ожиданий относительно российской экономики.

Главными причинами прихода европейских компаний в Россию являются большой объем рынка, его высокий потенциал и положительное развитие, говорится в исследовании.

Большинство опрошенных компаний (66 процентов) отметили, что их оборот в 2018 году вырос по сравнению с прошлым годом. Этот показатель демонстрирует положительную динамику на протяжении трех последних лет.

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