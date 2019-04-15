Иностранцев предложили выкинуть из российского бизнеса

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» обратилась к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой начать законотворческий процесс с предложением ввести жесткий контроль и ограничить долю владения иностранцев в организациях, работающих в России. Бизнес-патриоты предлагают законодательно запретить иностранцам иметь контроль в российских компаниях. Копия обращения ассоциации имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Мы предлагаем обязать все иностранные организации иметь в составе учредителей граждан России с минимальной долей участия в 51 процент», — говорится в обращении «АВАНТИ». Бизнес-патриоты настаивают, что внедрить подобные правила необходимо в условиях чрезмерной политической и экономической турбулентности, а также в связи с потенциальным обострением санкционного противостояния.

«АВАНТИ» настаивает, что ограничение прав на владение иностранцами компаний и организаций в России только улучшит позиции страны в мировой экономике. Бизнес-сообщество настаивает, что подобная практика широко распространена в мире. В качестве примеров они приводят: Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

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Представители «АВАНТИ» полагают, что контролируемые иностранцами компании могут действовать в интересах третьих стран, а владельцы российских компаний из стран, которые ввели санкции против России, могут использовать всевозможные способы давления на Россию, например увольнения или дискриминацию россиян при приеме на работу. Более того, «АВАНТИ» опасается, что бизнес, принадлежащий иностранцам, будет вести нечестную конкуренцию, используя демпинг, картелизацию и экономический шпионаж.

«Все эти методы с учетом нестабильного курса отечественной валюты и масштабных финансовых иностранных организаций могут нанести существенный вред как конкретным отечественным производителям, так и всей российской экономике в целом», — говорится в обращении «АВАНТИ».

Они предлагают запретить иностранцам владеть контрольными пакетами не только в новых компаниях, но и внести изменения в уже работающие на территории России фирмы. Таким образом, если их инициатива найдет поддержку органов власти, в России не останется иностранного бизнеса — только миноритарные доли. «АВАНТИ» предлагает установить переходный период — один год для компаний, владельцы которых представляют страны, которые ввели санкции против России, и два года для всех остальных.

Бизнес-ассоциация «АВАНТИ» получила широкую известность благодаря предложению ввести налог на выезд из России, так предприниматели предлагали помочь развитию отечественного туризма. Инициатива получила широкий общественный резонанс, однако ни один из органов власти ее не поддержал.

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