Российский бизнес упал в цене

Стоимость готового бизнеса в первом квартале 2019 года упала на 14 процентов, до 3,05 миллиона рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Avito.

По оценке аналитиков компании, общее количество предложений за год увеличилось на 33 процента, а спрос поднялся на 15 процентов. Основная часть предложения приходится на компании из сферы услуг, они составляют 32 процента от всех объявлений. За ними идут торговые предприятия и точки общепита — 23 процента и 17 процентов соответственно.

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Дороже всего обойдется готовый бизнес в области сельского хозяйства, средняя цена здесь составляет 11,96 миллиона рублей. На втором месте производство — 6,95 миллиона рублей. Больше всего за год подешевели интернет-магазины — на 52 процента, до 385 тысяч рублей.

Самый дорогой бизнес продают в Москве, в первом квартале 2019 года средняя цена составила 4,07 миллиона рублей. Второе и третье место заняли Ростов-на-Дону и Самара, 3,77 миллиона рублей и 3,71 миллиона рублей соответственно.

Ранее основные бизнес-объединения России (Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России»), сообщили президенту России Владимиру Путину, что запланированное Минфином включение в Налоговый кодекс неналоговых платежей приведет к чрезмерной нагрузке на бизнес.

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