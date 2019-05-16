На Россию пришелся всего один процент мирового бизнеса

Российские компании заняли 22 позиции в списке крупнейших мировых корпораций, составленном журналом Forbes. Всего в него вошли две тысячи фирм.

Авторы оценивали компании по четырем критериям: выручке, прибыли, размеру активов и рыночной стоимости (совокупной цене всех выпущенных акций). В список попали только публичные предприятия — те, чьи акции торгуются на бирже.

Лучший результат среди российских корпораций — 40 место — показал «Газпром». Его выручка по итогам 2018 года оценена в 128,4 миллиарда долларов, чистая прибыль — в 18,9 миллиарда, активы — в 305,9 миллиарда, рыночная стоимость — в 59,9 миллиарда.

На 47 месте оказался Сбербанк с 51,6 миллиарда долларов выручки, 13,3 миллиарда прибыли, активами в 449,7 миллиарда и рыночной стоимостью в 78,5 миллиарда долларов. Третьей среди российских компаний стала «Роснефть»: 52 глобальная строчка, 112,9 миллиарда долларов выручки, 8,7 миллиарда прибыли, активы на 191,3 миллиарда долларов и рыночная стоимость в 72,2 миллиарда.

На 97 месте оказался «Лукойл»: 127,9 миллиарда долларов выручки, 9,9 миллиарда чистой прибыли, 82,6 миллиарда долларов активов и рыночная стоимость в 61,1 миллиарда долларов.

На первом месте в рейтинге — китайский банк ICBC. Авторы оценили его годовую выручку в 175,9 миллиарда долларов, прибыль — в 45,2 миллиарда, активы — в четыре триллиона и рыночную стоимость — в 305,1 миллиарда долларов.

В первую пятерку вошли еще четыре банка: американский JPMorgan Chase, китайские China Construction Bank и Agricultural Bank of China, а также еще один представитель США — Bank of America. Всего в списке 575 американских и 309 китайских (с учетом Гонконга) компаний.

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