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Путин наградил многодетные семьи

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Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава» восьми многодетным семьям. Торжественная церемония прошла в Александровском зале Кремля, передает 29 мая ТАСС. Награждение было приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

В число награжденных попала семья гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» Владимира Дмитриева, у которого с женой Викторией 10 детей. Орден получила и семья Павла и Натальи Тайченачевых, у которых родились девять детей. Глава семьи — настоятель церкви Успенской Божией Матери в селе Шебалино Республики Алтай. Из Кабардино-Балкарии приехала семья Петра и Ольги Маркевич с 12 детьми.

Путин заявил, что власти обсуждают новые меры поддержки семей с детьми. По его словам, «есть определенные идеи, как дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства».

Президент добавил, что в «современном, полном противоречий мире» принципиальная задача — укреплять престиж отцовства и материнства, «общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей». «Такие семьи, такие люди, как вы, — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», — заявил Путин.

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