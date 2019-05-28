Госдума одобрила ипотечные послабления для многодетных россиян

Госдума в первом чтении приняла законопроект о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 28 мая.
В частности, законопроектом предусматриваются выплаты в размере 450 тысяч рублей, средства можно будет использовать для погашения долга.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее принять законопроект, чтобы компенсацию могли получить также семьи, у которых ребенок родился в этом году.
Документ был разработан с целью исполнения поручения президента Владимира Путина об улучшении жилищных условий российских семей с тремя и более детьми.
Также в ходе послания Федеральному собранию в феврале глава государства поручил снизить налоговую нагрузку на российские семьи. По его словам, это должно быть напрямую связано с количеством детей в семье.