Россиянам покажут «Забайкальские жемчужины»

VIII Забайкальский международный кинофестиваль открылся в Чите в четверг, 30 мая. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

В церемонии открытия принял участие глава региона Александр Осипов, а также члены жюри кинофестиваля, актеры и режиссеры. «К нам приехали маги из мира искусства, великого кино, в том числе наши родные земляки. Впереди нас ждут интересные просмотры, встречи с новыми картинами, общение и дискуссии. Фестивальное кино само приходит к зрителю», — отметил в ходе церемонии Осипов.

Как ожидается, посетить мероприятия фестиваля смогут более 30 тысяч жителей Забайкалья. Кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи пройдут в Чите, а также в Сретенском, Нерчинском, Балейском, Агинском, Краснокаменском, Красночикойском, Газимуро-Заводском и Улетовском районах. В частности, забайкальцы смогут увидеть три картины, снятые в регионе за последние три года, которые покажут в рамках специальной программы «Забайкальские жемчужины».

Кроме того, в рамках фестиваля предусмотрена и деловая программа. Так, в течение двух дней пройдут питчинг кинопроектов, объединенных общей территорией, и панельная дискуссия с участием экспертов из Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России, а также Монголии и Китая. Они обсудят вопросы ко-продукции и развития новых форм взаимодействия между странами в сфере кинопроизводства.

VIII Забайкальский международный кинофестиваль проводится при поддержке правительства Забайкальского края, генеральным спонсором мероприятия стала компания «Норникель».

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