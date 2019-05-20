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В Каннах представили проект «Кинообразование без границ»

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В Российском павильоне на 72-м Каннском фестивале прошла презентация традиционного альманаха короткометражных фильмов Global Russians, который в этом году стал частью инклюзивного мультплатформенного проекта «Кинообразование без границ». Об этом в понедельник, 20 мая, передает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

Альманах лучших российских короткометражных фильмов за год Global Russians компания Роскино составляет, представляя в Каннах, с 2011 года. В 2019-м в проект вошли шесть картин в Инстаграм-формате (хронометраж 60 секунд) на тему «Милосердие — капитал будущего» для проекта «Кинообразование без границ».

Проект «Кинообразование без границ» организован РОСКИНО при поддержке Сбербанка и направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями в индустрию творческих профессий. Главная цель проекта — развитие доступной среды и интеграция всех категорий населения России в полноценную культурную жизнь.

«Я еще раз хочу поблагодарить Сбербанк за поддержку нашего проекта «Кинообразование без границ»: идея того, что такие инициативы нужны, в России только приживается. Мы обязательно будем ее развивать, и у нас запланирован ряд событий в Москве — ретроспектива фильмов о героях, которые сталкиваются с трудностями, мастер-класс, панельная дискуссия. К сожалению, в кино становится все больше коммерции, все больше разговоров о бокс-офисе и все меньше — об искусстве. Для нас же очень важна и тема — милосердие», — рассказала идеолог проекта и генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Все фильмы альманаха сняты студентами мастерской Николая Лебедева в Высшей школе кино «Арка» при Высшей школе экономики. В подборку после отбора проектов профессиональным жюри из ведущих московских критиков вошли картины Антона Шебанова, Ольги Тарасовой, Вячеслава Ширяева, Ирины Садчиковой, Елены Нодель, Заура Цогоева. Благодаря Роскино, режиссеры лично приехали на Каннский фестиваль представить свои работы.

Выступил на презентации и сам режиссер, сценарист, руководитель мастерской в Высшей школе кино «Арка» при Высшей школе экономики Николай Лебедев, а также куратор проекта и киношколы «Арка» Кристина Волошина.

«Замечательно, когда двери в профессию распахиваются на крупнейшем международном фестивале. Я очень рад, что выпускники моей режиссерской мастерской получили возможность оказаться в Канне и делом доказать, на что способны. Это талантливые, пылкие, ищущие люди. Я надеюсь, у них впереди большой и яркий путь», — подытожил Николай Лебедев.

Программу альманаха формировало жюри в составе Екатерины Мцитуридзе, кинообозревателя телеканала «Дождь», куратора программ Центра документального кино Дениса Катаева, кинокритика и старшего редактора сайта КиноПоиск Василия Корецкого, кинокритика, куратора, программного директора кинофестиваля «Дух огня» Бориса Нелепо, кинокритика и руководителя отдела культуры Lenta.ru Дениса Рузаева.

Российский павильон на Каннском фестивале и кинорынке Marche du Film работает уже 12 лет. Его организатором выступает компания Роскино — единственная государственная компания, занимающаяся продвижением отечественного кино за рубежом. Стратегическим партнером Роскино выступает ПАО «Сбербанк», партнерами — ПАО «Аэрофлот» и меценат Леонард Блаватник.

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