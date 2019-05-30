Стало известно число придерживающихся диеты россиян

Большинство россиян следит за своим питанием (59 процентов), причем 21 процент отметили, что употребляют любую пищу, потому что чувствуют себя абсолютно здоровыми. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, 7 процентов россиян соблюдают диету, рекомендованную врачом, 13 процентов подбирают для себя режим питания самостоятельно, и 39 процентов в целом стараются есть здоровую пищу. 19 процентов опрошенных признались, что не следят за своим рационом из-за нехватки денег.

Кроме того, по сравнению с 2018 годом, сохранилась доля курильщиков (29 процентов), при этом снизилось число тех, кто выкуривает пачку или более в день (с 17 до 16 процентов). Во вредной привычке признавались в основном мужчины: их оказалось 47 процентов.

Также отмечается, что среди россиян возрос уровень потребления алкоголя. В 2018 году тех, кто совсем не выпивает, было 40 процентов, в текущем году — 33 процента. 67 процентов заявили, что выпивают время от времени, причем в подавляющем большинстве случаев это происходит не чаще раза в месяц. В том, что употребляют алкоголь два-три раза в месяц, признались 18 процентов участников опроса, из них 25 процентов в возрасте от 35 до 44 лет.

Как сообщалось ранее, в 2019 году 32 процента всех расходов россиян в среднем приходилось на еду. В 2018 году этот показатель был на уровне 30 процентов, в 2017-м — 32 процентов. По результатам расчетов холдинга Food Index, по доле затрат на питание Россия оказалась «средней» страной со сравнительно обеспеченным населением.

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