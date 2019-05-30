Кремль отреагировал на данные о недоступности ряда товаров для россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в четверг, 30 мая.

Он подчеркнул, что руководство государства четко знает, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.

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Так представитель Кремля прокомментировал данные Росстата о том, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Товары длительного потребления, к которым относится, например, мебель и техника, им недоступны.

В начале апреля социологи выяснили, что около 40 процентов россиян начали больше экономить на еде и непродовольственных товарах. Ранее фиксировалась экономия граждан на лекарствах. Эксперты связывают это с падением реальных доходов.

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