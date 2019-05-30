Корпорация МСП объявила о готовности поддержать три проекта в Приморском крае

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман принял участие в презентации трех инвестиционных проектов Приморского края, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) и программы стимулирования кредитования субъектов МСП. Мероприятие состоялось в рамках визита министра финансов РФ Антона Силуанова в Приморский край, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

В сообщении отмечается, что общий объем кредитно-гарантийной поддержки презентованных проектов может составить 385 миллионов рублей, что позволит привлечь 648,5 миллиона рублей кредитных средств. Общий объем инвестиций в проекты составляет 835,1 миллиона рублей.

Выступая на презентации, Александр Браверман отметил, что на сегодняшний день объем финансовой поддержки субъектам МСП Приморского края в рамках Национальной гарантийной системы составляет около 7,4 миллиарда рублей, что позволило малым и средним предприятиям привлечь 21,3 миллиарда кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

В ходе визита представители Корпорации МСП провели круглый стол для предпринимателей Приморского края по развитию сельхозкооперации. На сегодняшний день программы по развитию сельскохозяйственной кооперации реализуются в 9 регионах ДФО.