Россиянина оштрафовали за молчание о будущем теракте

Выборгский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей Вячеслава Павловского, не сообщившего в полицию о готовящемся теракте в Дагестане. Об этом в четверг, 30 мая, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Как отмечается, Павловский признал вину в несообщении о совершении преступления, его дело слушалось в особом порядке.

Как установил суд, весной прошлого года Павловский встречался в Санкт-Петербурге с четырьмя боевиками, которые рассказали ему, что придерживаются радикальных идей ислама и собираются поехать в Дагестан, чтобы устроить теракт и посеять панику среди местных жителей.

В конце апреля 2018 года боевики были ликвидированы в ходе спецоперации в Дербенте: находясь в доме, они начали стрелять по сотрудникам правоохранительных органов и были убиты ответным огнем.

В апреле сообщалось, что в Астраханской области будут судить мужчину, который не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый воевал в Сирии против правительственных войск.

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