Россиянин отказался доносить и попал под суд

В Астраханской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который не сообщил правоохранительным органам о том, что его знакомый уехал воевать в Сирию. Об этом в среду, 10 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

32-летнему россиянину предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

По данным следствия, он знал, что в период с 2015 по 2017 год его знакомый находился в Сирии, где принимал участие в боевых действиях против правительственных войск. Тем не менее мужчина добровольно не сообщил о нем в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении.

В ведомстве подчеркнули, что следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 ноября 2018 года сообщалось, что ФСБ обвинила жителя Крыма по статье из «пакета Яровой» из-за того, что он не сообщил о том, что его родственник уехал воевать в Сирию. Отмечается, что мужчину допросили, а также несколько раз провели обыск у него дома.

В свою очередь, 20 сентября 2017 года, стало известно, что по той же статье были признаны виновными двое студентов Астраханского медуниверситета и приговорены к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Оба фигуранта дела общались с бывшими сокурсниками, которые воевали в составе незаконных вооруженных формирований, в том числе в Сирии.

Статья 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») появилась в 2016 году в рамках так называемого пакета Яровой. По этой статье предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей, принудительные работы на срок до года либо тюремное заключение на тот же срок.

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