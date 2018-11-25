Крымчанин отказался доносить на родственника и попал под суд

ФСБ обвиняет жителя Крыма по статье из «пакета Яровой» из-за того, что он не сообщил о преступлении родственника. Об этом рассказал «Новой газете» адвокат Эмиль Курбединов.

По его словам, обвиняемый — крымский татарин — не раскрыл данные о брате своей жены, который уехал воевать в Сирию. Отмечается, что жителя Крыма допросили, а также несколько раз провели обыск у него дома.

Адвокат назвал это дело плохой тенденцией и посчитал, что власти пытаются оказать давление на людей. «То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношении соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья», — заявил Курбединов.

В 2017 году по той же статье были признаны виновными двое студентов Астраханского медуниверситета и приговорены к штрафу в размере 80 тысяч рублей. Оба фигуранта дела общались с бывшими сокурсниками, которые воевали в составе незаконных вооруженных формирований, в том числе в Сирии.

Статья 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении») появилась в 2016 году в рамках так называемого «пакета Яровой». Согласно закону, штраф до 100 тысяч рублей может быть назначен за несообщение о преступлении террористической направленности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!