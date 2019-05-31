Бузова обиделась на грузинского дизайнера и потребовала вернуть ей деньги

Певица и телеведущая Ольга Бузова захотела вернуть креативному директору модного дома Balenciaga Демне Гвасалии купленные вещи и потребовала отдать ей потраченные деньги. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть!» — заявила певица.

Также она напомнила дизайнеру о его грузинских корнях. Бузова отметила, что грузинские мужчины всегда ассоциировались у нее с мужеством и достоинством, и раскритиковала Гвасалию за то, что он обсуждал ее за глаза.

Таким образом она отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что некий дизайнер попросил ее передать Бузовой, чтобы та больше не носила одежду его бренда. Об этом Собчак рассказала в очередном выпуске передачи «Осторожно, Собчак!», героинями которого стали звезды Instagram и представительницы светского общества.

Бузова разместила в своем аккаунте отрывок передачи и сопроводила его гневной подписью. Певица сообщила, что, по ее информации, этим дизайнером является креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

Певица также рассказала о том, что предпочитает не только одежду дорогих брендов. «Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara», — написала Бузова.

Фанаты поддержали певицу. «Надеюсь, этого "директора" уволят... Позор, говорить так о клиентах. Неважно, простой человек это или публичная личность», — высказалась одна из подписчиц Бузовой.

Ранее в мае Демна Гвасалия представил серьги в виде крышек от бутылок. Металлические серьги-конго из пластика с гранеными колечками и застежкой-пусетой украшают подвески, которые имитируют стандартные крышки от пластиковой бутылки голубого цвета.

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