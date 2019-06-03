Россияне разгневались на грузинского дизайнера и бросились защищать Бузову

Российские пользователи наводнили Instagram-аккаунт модного дома Balenciaga гневными комментариями, поддерживая телезвезду Ольгу Бузову в решении вернуть купленную одежду главе бренда Демне Гвасалии.

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«Вашими вещами теперь только пол мыть!» — заявила одна из пользовательниц под последним постом на странице Balenciaga. «И пусть вам будет стыдно, как низко вы пали, позор вам, надеюсь, от вас откажутся клиенты за такое отношение к девушке», — критиковала другая. «А я всегда говорила, что Баленсиага говно», — согласилась третья пользовательница соцсети. «Верните деньги Ольге Бузовой! Ничтожные люди! Вашими шмотками только туалеты мыть!» — негодовала четвертая. «Сами себя унизили ниже плинтуса. Сначала Марув жаловалась на ваши вещи и их отстойное качество, теперь вы Олю оскорбляете», — говорится в еще одном комментарии.

Большинство фанатов просто оставляли хештег #ВернитеДеньгиБузовой.

Поклонники бросились защищать телезвезду после очередного выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», в котором Ксения Собчак намекнула, что некий дизайнер просит Бузову не надевать вещи его бренда.

В мае телеведущая Ольга Бузова захотела вернуть грузинскому модельеру Демне Гвасалии купленные вещи и потребовала отдать ей потраченные деньги. «Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть!» — заявила певица, посчитав, что именно Гвасалия был тем самым собеседником Ксении Собчак.

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