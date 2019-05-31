Россия расширит черный список европейцев

Министерство иностранных дел России расширит список представителей стран и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в РФ. Число людей в списке будет доведено до равного с таким же перечнем ЕС, сообщается в комментарии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — говорится в заявлении. Причиной такого шага называют «бездоказательные, а порой абсурдные обвинения» в адрес российских граждан. Односторонние санкции в МИДе называют инструментом, противоречащим международному праву.

Там же сказано, что соответствующая нота направлена представительству Европейского союза в России.

22 мая сообщалось, что лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил об «очень сильном российском лобби» в Евросоюзе. Российскими лоббистами он назвал в первую очередь тех, кто выступает против строительства в Польше военной базы США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



