Посол Германии попросила США отказаться от санкций против России

Посол Германии в США Эмили Хабер пыталась убедить американских конгрессменов не усиливать санкции в отношении России. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, глава германской дипмиссии в марте направила письма нескольким парламентариям. «Мы обеспокоены тем, что Конгресс рассматривает возможность введения дополнительных энергетических санкций против России», — говорилось в посланиях.

Хабер писала, что новые ограничения могут повлиять на энергобезопасность Европы, поскольку региону нужен как сжиженный природный газ, так и топливо из российского трубопровода. «Наши страны должны поддерживать тесный контакт, когда речь идет о разработке энергетических санкций, которые могут быть наложены на Россию», — отметила посол.

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Глава дипмиссии также подчеркнула, что страны ЕС согласились с необходимостью реализации проекта «Северный поток-2», а потому направленные против него действия США будут контрпродуктивны и подорвут соглашение.

Один из сотрудников Конгресса рассказал Bild, что письмо с однозначной поддержкой России шокировало законодателей.

17 апреля сообщалось, что Европейский союз с трудом ввел антироссийские санкции после инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями. Против ограничительных мер выступали Германия, Франция, Италия и Финляндия.

До этого глава Восточного комитета германской экономики — ассоциации множества предприятий страны — Михаэль Хармс назвал санкции США незаконными, политически бессмысленными и отравляющими деловые отношения в мире.

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