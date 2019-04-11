В Германии назвали санкции США ядом

Санкции США отравляют деловые отношения в мире и нарушают нормы права. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики — ассоциации множества предприятий страны — Михаэль Хармс в интервью OWC.

По его словам, применение американских мер против европейских компаний, которые сотрудничают с Россией, — незаконное и политически бессмысленное. Он считает, что санкции США с апреля 2018 года не имеют четкой политической цели и связаны лишь с экономическими интересами Вашингтона. При этом Европе трудно противостоять такой ситуации из-за доминирования доллара и важности американского рынка, указал глава комитета.

«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы прекратить наказываться», — добавил Хармс. Он также полагает, что новые меры направлены на создание неопределенности в экономике. «Это порождает недоверие, это яд для деловых отношений», — сказал он.

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В то же время санкции — это уже непреложный факт, но объективно они затрагивают лишь несколько отраслей, подчеркнул Хармс. В этой связи сторонам необходимо сосредоточимся на общих интересах и реализовать общие проекты. Он добавил, что сейчас компании начинают придерживаться схемы «что не запрещено, может быть продолжено». При этом он посоветовал чрезмерно не осторожничать, поскольку связи с Россией для многих крайне важны.

9 апреля сообщалось, что Минфин США считает успешной политику санкций в отношении России. Глава ведомства Стивен Мнучин заявлял, что ограничительные меры в отношении Москвы будут вводиться и впредь, поскольку они крайне эффективны.

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