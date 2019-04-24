Литву заподозрили в помощи России обойти санкции

Литовскую госкомпанию Lietuvos energijos tiekimas необходимо проверить из-за закупок сжиженного природного газа (СПГ) у российского «Новатэка», находящегося под санкциями. Об этом заявил литовский консерватор Лауринаса Касчюнаса, передает 15min.lt.

По данным издания, в апреле 2019 года литовская государственная компания закупила у «Новатэка» партию СПГ. Также газ приобрел местный завод удобрений Achema. До июня в страну прибудут и новые партии сжиженного природного газа для Achema.

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По словам Касчюнаса, Achema может закупать газ по собственному усмотрению. «Но у меня возникает вопрос, действительно ли государственная компания должна закупать СПГ у людей из ближайшего окружения (президента России Владимира — прим. «Ленты.ру») Путина? Мы должны обсудить, не помогаем ли мы российским олигархам обойти санкции», — сказал он. Касчюнас также выразил опасения, что такие закупки финансируют строительство терминалов СПГ в России.

Россия в 2018 году благодаря запуску проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк» нарастила поставки сжиженного природного газа в ЕС. Основной владелец и глава компании Леонид Михельсон в феврале заявил, что российский сжиженный газ может оказаться для Европы дешевле американского, поскольку компания способна снизить его себестоимость.

Санкции Запада введены в отношении компании «Новатэк» в 2014 году. Также под ограничения попал один из основных владельцев компании Геннадий Тимченко.

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