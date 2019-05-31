На чемпионку UFC напали вооруженные грабители

Обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Джессика Андраде пережила вооруженное нападение грабителей. Об этом сообщает MMA Fighting.

Инцидент произошел в днем 30 мая в бразильском городе Нитерой. Андраде находилась за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье была ее жена Фернанда Гомес. Преступники остановили машину, заставили девушек выйти, отдать телефоны, после чего сели в автомобиль и уехали на нем.

По словам тренера Андраде, обе пострадавшие в порядке, несмотря на испуг. Он также отметил, что машина бойца застрахована.

Бразильянка завоевала пояс UFC 12 мая, победив американку Роуз Намаюнас. Всего на счету Андраде 20 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

В декабре 2018-го боец Алекс Оливейра оказался вовлечен в конфликт в родном городе Тре Риос (Бразилия), в ходе которого в него кинули гранату. Она взорвалась в стороне, однако осколки попали в ногу. Спортсмен отправился в госпиталь, после — в полицию.

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