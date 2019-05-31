Банк ВТБ стал генеральным спонсором концерта Теодора Курентзиса в Москве

31 мая в «Зарядье» пройдет концерт под управлением Теодора Курентзиса. Это выступление станет своеобразным послесловием к Международному Дягилевскому фестивалю — 2019, официальное закрытие которого состоится накануне в Перми. Генеральным спонсором концерта в «Зарядье» выступил банк ВТБ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Послесловие к Дягилевскому фестивалю — выступление феноменальных артистов под руководством Теодора Курентзиса. В программе фестиваля всегда и интереснейшие концерты, и сильнейшие исполнители. Уверен, что представленные трактовки произведений Брамса и Фелдмана сулят всем нам абсолютно новые впечатления», — отметил Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ.

Маэстро привезет в Москву «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса. Трактовку этого произведения (которое в свое время обеспечило 35-летнему композитору мировое признание) воплотит пермский хор musicAeterna, а также один из лучших западных коллективов — Mahler Chamber Orchestra. Последний сотрудничает с Теодором Курентзисом с 2010 года, и за это время они наработали обширный репертуар, много экспериментировали с различными форматами концертов, провели несколько турне по Европе и Южной Америке.

Кроме того, на сцене в этот вечер будут представлены «Рапсодия для контральто, мужского хора и оркестра» Брамса и пятиминутная инструментальная пьеса «Мадам Пресс умерла на прошлой неделе в возрасте 90 лет» Фелдмана.

В начале лета Теодор Курентзис, Mahler Chamber Orchestra и musicAeterna представят эту программу в Дортмунде и Гамбурге.