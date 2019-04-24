Российская компания решила купить попавший под санкции украинский агрохолдинг

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50 процентов зернового терминала «Тамань» у украинского агрохолдинга Kernel. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Мощность перевалки терминала составляет до 3,5 миллиона тонн зерна. В настоящий момент им на паритетных началах владеют швейцарский трейдер Glencore и украинский агрохолдинг Kernel.

Kernel оказался в списке украинских компаний, против которых российское правительство в ноябре 2018 года ввело ответные санкции, предусматривающие заморозку счетов компаний и запрет на вывод капитала за границу.

В результате доля Kernel в зерновом терминале в Тамани оказалась, по сути, заморожена, сообщают источники на рынке. Правительство уже согласовало ВТБ покупку доли агрохолдинга

По оценке экспертов, ВТБ в настоящий момент прямо или косвенно контролирует примерно четверть мощностей по перевалке зерна в России. Если сделка состоится, под контролем банка будет около трети мощностей.

ВТБ планирует создать трейдинговую компанию, которая, по словам источников, будет экспортировать до 15 миллионов тонн и займет как минимум 30 процентов рынка. В 2017 году ВТБ уже запустила на базе инвестиционного подразделения «ВТБ Капитала» проект трейдинга сельхозпродукцией (в том числе пшеницей) в регионах Черного моря и Центральной Европы с планами дальнейшего расширения.

Ранее в апреле сообщалось, что цены на российскую пшеницу упали из-за низкого спроса со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта. Цены снизились на 12,5 процента (на 3 доллара, до 224 долларов за тонну). Это первое падение котировок с 15 марта, тогда они были на уровне 226-227 долларов за тонну.

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