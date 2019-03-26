Мука резко взлетела в цене

Оптовые цены на муку за год выросли более чем на 50 процентов. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». Так, если в марте 2018 года стоимость одной тонны пшеничной муки высшего сорта составляла 13,4 тысячи рублей, то к марту нынешнего года она взлетела до 20,3 тысячи.

В Минсельхозе пояснили, что рост стоимости муки в первую очередь связан с ростом цены на продовольственное зерно, которое в 2018 году также дорожало. Однако существенного влияния на розничные цены на хлеб эти обстоятельства не оказали. Как пояснили в министерстве, мука составляет всего 20 процентов себестоимости хлеба, сообщает РБК.

Материалы по теме Дорогая бедность Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить

Согласно данным Росстата, потребительские цены на муку за год тоже выросли, однако не так сильно, как оптовые. По данным за февраль 2019 года, один килограмм пшеничной муки в магазинах в среднем по России стоил 35,1 рубля, а в феврале 2018 года — 31,85 рубля. То есть за год стоимость муки выросла на 10,2 процента.

В январе сообщалось, что в связи с повышением цен на пшеницу стоимость хлеба может увеличиться на 6-7 процентов. Как пояснялось, рост стоимости зерна и, как следствие муки, обусловлен снижением урожая зерна в России с рекордных показателей 2018 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!